Bolezen norih krav lahko spet mori!

LJUBLJANA – V najnovejši številki prestižne strokovne revije New England Journal of Medicine poročajo, da je za novo različico creutzfeldt-jakobove bolezni (vCJB), ki jo povzroča isti povzročitelj kot bolezen norih krav, zbolel 38-letni Britanec z dedno zasnovo, s kakršno ljudje do zdaj niso zbolevali za vCJB.



Strokovnjaki so pojav bolezni pri »drugačnih« ljudeh pričakovali, kljub temu je svet novica šokirala, saj je bila inkubacijska doba, predno se je bolezen razvila, dolga več kot 20 let.



Nihče ne ve, koliko je okuženih in koliko jih bo še obolelo, ker so pred 30 leti nedolžno in nevede zaužili hamburger ali mesno pito, v katero so bili primešani možgani nore krave. A kot pravi prof. dr. Mara Popović z Inštituta za patologijo medicinske fakultete v Ljubljani, je dodatna nevarnost v krvodajalstvu Velike Britanije, saj se patološke beljakovine – prioni, ki povzročajo vCJB, ne prenašajo denimo s telesnimi stiki, ampak z zaužitjem možganovine in s transfuzijo krvi.

