Bojijo se za življenja varovancev in sebe

DUTOVLJE – V posebnem socialno-varstvenem zavodu Dom na Krasu so morali na podlagi sodnih odločb o sprejemu v varovani oddelek znova namestiti več stanovalcev, kot jih lahko sprejmejo – zdaj jih je tam 18, zmogljivosti je za 12. Bivanjske razmere so zato postale nevzdržne, zatrjujejo, o tem pa sta se na obisku prejšnji teden prepričala tudi predstavnika varuhinje človekovih pravic.

Ena postelja kar na hodniku

»Svetovalca varuhinje človekovih pravic RS mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 14. decembra obiskala posebni socialno-varstveni zavod Dom na Krasu v Dutovljah (prej Socialno-varstveni zavod Dutovlje). Z obiskom se je varuhinja odzvala na številna opozorila, s katerimi zavod različne naslovnike seznanja s problematiko oziroma stisko, v kateri so se znašli stanovalci zavoda in zaposleni zaradi prezasedenosti varovanega oddelka.

Bivalne razmere in razmere za delo v varovanem oddelku zavoda so po mnenju varuhinje neznosne. Kar štiri dvoposteljne sobe od šestih so opremili z dodatno (tretjo) posteljo. Poleg tega so eno posteljo namestili v sobo, ki je namenjena izvajanju posebnega varovalnega ukrepa. Eno so bili primorani ta teden namestiti kar na hodnik varovanega oddelka, saj drugje ni prostora. Ta postelja je deloma zastrta s paravanom, vendar so ob njej vrata v dve drugi sobi. Stanovalec, ki uporablja to posteljo, nam je povedal, da ga moti vonj iz najbližje sobe, motita pa ga tudi prepih in svetloba na hodniku. Nima nobene zasebnosti in ima premalo prostora za shranjevanje osebnih stvari,« je zapisano v poročilu varuhinje urada človekovih pravic.

