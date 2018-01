Še en cirkus fantastikus nas čaka to poletje. Politiki nam bodo pripravili največje gledališče, kar si ga lahko volivci zamišljajo. Boj za politične točke bo podoben pasjim bitkam, kjer se bodo zveri v areni med sabo dobesedno pogrizle. Zmaga bo na koncu pripadla svežemu, mlademu obrazu oziroma stranki. Med tistimi, ki jih čaka velikanski uspeh, je Marjan Šarec, čeprav mora biti zelo pazljiv, da ga ne bodo zavedli v napačno smer.

Največji poraženec bo Miro Cerar, medtem ko je pred Karlom Erjavcem odločitev njegove kariere. Na čim bolj eleganten način se mora namreč umakniti iz politike, saj bo v nasprotnem primeru doživel veliko izdajo iz vrst navideznih podpornikov. Težko bo sprejel to potezo, a to je bolje kot hude posledice stresa. Kot primer tihega slovesa si lahko vzame Zmaga Jelinčiča Plemenitega.

Janez Janša bo imel dobre ideje, vendar premalo podpore mladih, predvsem pa se bo moral osredotočiti nase, kajti največji boji se bodo dogajali v njem. Marsikateri politik se bo v naslednjem obdobju soočal z zdravstvenimi težavami, predvsem bolezni srca in ožilja jim grozijo, če ne bodo pomirili svoje psihe. Elena sicer ni politična strokovnjakinja, še manj strankarsko angažirana, vendarle pa opozarja, da bodo maske letos začele padati kot domine. Javnost jim namreč ne bo več verjela na besedo in želeli bodo videti dejstva, rezultate. Veliko mladih se bo odpravilo na volitve, Slovenija pa se mora usmeriti v projekte, povezane z zemljo. Rudnik Velenje je v nevarnosti in tudi sicer smo naravo že toliko izčrpali, da bomo kaj hitro padli v te praznine.

