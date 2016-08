Bodo živinorejci pridelovali zelenjavo?

Znanstveni dokazi so utišali še zadnje skeptike in nas postavili pred dejstvo, da bo morala sodobna družba omejiti porabo mesa, če bo želela ohraniti vzdržen sistem samooskrbe in obenem preprečiti degradacijo okolja.



Med rešitvami se pogosto in tudi upravičeno omenja veganstvo, ki postaja čedalje bolj razširjeno, a obenem velja za sporno. Večina očitkov, ki so usmerjeni v veganstvo, je povezanih z zdravjem.



Človekovo telo ni telo izključnega rastlinojedca, kar pomeni, da so naši fiziološki procesi odvisni od vnosa živalske hrane. Seveda pa v zahodnem svetu pogoltnemo nerazumljivo velike količine mesa, kar je prav tako neskladno z našo naravo.

