Bodo sindikati ponovno sedli za mizo?

LJUBLJANA – Kot je povedal Jakob Počivavšek, je v pogajalski skupini prevladalo stališče, da je smiselno s pogajanji nadaljevati in da predlog odpira polje za nadaljnje dogovarjanje. Do predloga kot takšnega se sicer niso opredeljevali, saj so se osredotočili le na vprašanje, ali ta gesta vlade odpira možnosti za nadaljnja pogajanja. »Odgovor je pritrdilen,« je pojasnil Počivavšek.

Odločitev bodo v kratkem posredovali vladi, ki bo nato na potezi za sklic novih pogajanj.

Svojo odločitev ravno zdaj predstavljajo tudi v drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Branimir Štrukelj. Tudi oni so pripravljeni na pogajanja, do vladnega protipredloga pa se še niso opredelili, saj čakajo nadaljnja pojasnila.