Bodo minimalno plačo dvignili na 700 evrov?

LJUBLJANA – Poslanska skupina ZL bo danes vložila sklic nujne seje odbora državnega zbora za delo, na kateri bo predlagala, da se minimalna plača januarja v okviru redne uskladitve zviša na 645 evrov neto, septembra pa z novelo zakona o minimalni plači na 700 evrov neto, je na novinarski konferenci v državnem zboru povedal vodja poslanske skupine ZL Luka Mesec.

Delajo, a ne morejo preživeti

»Nismo presenečeni, ampak izredno zaskrbljeni, ker humanitarni delavci poročajo, da je vsak peti, ki zaprosi za humanitarno pomoč, zaposlen, torej dela, a od dela ne more preživeti,« je danes izpostavil prvi poslanec ZL. To se mu zdi posebej skrb vzbujajoče ob dejstvu, da Slovenija že tri leta beleži gospodarsko rast. Mesec je prepričan, da so sadovi gospodarske rasti razporejeni nepravično. V podkrepitev temu je nanizal nekaj primerov.

Spomnil je na 521 milijonov evrov dobička v trgovinskem sektorju, pri čemer prodajalci večinoma prejemajo minimalne plače, pa na 2,7 milijarde evrov vreden presežek v zunanji trgovini, pri čemer tudi v izvoznem sektorju ogromno delavcev dela za minimalno plačo. Opozoril je še, da so bili za gospodarsko rast doslej nagrajeni le tisti, ki spadajo med 10 odstotkov najbolje plačanih v državi, in sicer z neposrednim znižanjem dohodnine, ki je državo stalo 80 milijonov evrov.

Glede na vse te številke, predvsem pa dejstvo, da pod pragom revščine v Sloveniji živi 287.000 ljudi, pri čemer so številni med njimi prejemniki minimalne plače, v ZL želijo, da vlada poskrbi, »da sadovi gospodarske rasti pridejo do ljudi, predvsem do tistih, ki imajo najmanj«.

ZL o »farsi«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z zakonskimi pristojnostmi vsako leto januarja uskladi znesek minimalne plače. Pri določitvi upošteva rast cen življenjskih potrebščin, lahko pa tudi nekatere druge kazalnike.

Kot je pojasnil Mesec, naj bi minimalna plača, ki trenutno znaša 790,73 evra bruto oziroma 561,46 evra neto, letos zrasla za štiri evre bruto, čemur v ZL pravijo »farsa«. Neto minimalna plača bi namreč na ta način ostala pod pragom revščine, ki je po zadnjih izračunih znašal 617 evrov.

Po predlogu ZL bi se januarja minimalna plača v okviru redne uskladitve zvišala na 645 evrov neto, septembra pa na podlagi priprave novele zakona o minimalni plači oziroma v okviru izredne uskladitve na 700 evrov neto.

Leta 2015 je bilo v Sloveniji po podatkih državnega statističnega urada 28.000 prejemnikov minimalne plače, po zadnjih podatkih, s katerimi razpolagajo sindikati, pa naj bi jih bilo 37.000.