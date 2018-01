Bodite pozorni! Vremenoslovci svarijo ...

LJUBLJANA – Zvečer se bo od zahoda pooblačilo. Ponoči bodo predvsem v južni in zahodni Sloveniji občasne padavine, meja sneženja bo na okoli 700 metrih nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, v alpskih dolinah do –7, ob morju okoli 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Močno po pihalo

Po Sloveniji bo zapihal okrepljen severni veter, z izjemo osrednjega in jugozahodnega dela, zato vremenoslovci opozarjajo na previdnost.