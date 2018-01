Bobri za praznike sekali sto na uro

RAZKRIŽJE – Čeprav se niti najstarejši prebivalci vzhodnega dela Slovenskih goric ne spominjajo, da bi se kdaj govorilo o bobrih ob reki Ščavnici, je zdaj jasno, da so se ti naselil v Ščavniško dolino. Pa ne samo tja, ampak tako rekoč v celotno Pomurje, ob reko Muro. Domačini opažajo vedno več bobrišč in sledi njihovega, običajno nočnega dela. Nekateri so besni, saj jim ljubki glodavci z lahkoto podirajo tudi pol metra in še bolj debela drevesa, drugi pa so veseli, saj je očitno, da so pomurske reke vedno bolj čiste, kajti v onesnažene bobri ne gredo.

Prisotnost bobra pomeni, da so vode bolj čiste, da so reke najbrž polne tudi rakov in drugih vodnih živali.

Ponovoletni golosek

Prekmurci in Prleki, ki so se po novoletnih praznikih sprehajali ob Muri, so naleteli na nevsakdanje prizore. Številna drevesa so bila podrta, in to je med prvimi opazil župan občine Razkrižje in predsednik tamkajšnjega turistično-narodopisnega društva Stanko Ivanušič, ki se pogosto rekreira ob Muri in Ščavnici. A nedavno je naletel na pravi golosek. »Res je, bobri so se pojavili, videti je njihovo delo, a ne moremo ukrepati. Dejstvo je, da je bober lepa žival in da je oznanjevalec bolj čistih voda. Sicer pa vsaj za zdaj niti ni bilo pobud, da bi proti njim tako ali drugače ukrepali,« je povedal.

