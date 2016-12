Bobnenje pod zemljo od potresa ali duhov?

HRASTNIK – V zasavskem mestu občane zadnje čase vznemirja čuden ropot iz zemeljskih globin. Hrastničani s Ceste padlih borcev, iz Prapretnega in Studenc pravijo, da gre za nekakšno bobnenje. Nihče ne ve, kaj se dogaja, zato občutek negotovosti narašča, še toliko bolj, ker tudi strokovne in pristojne službe niso razvozlale uganke. Hiše občanov v omenjenih naseljih se vsake toliko stresejo, nato v njih in pod njimi večkrat precej slišno zabobni. A tresljaji menda niso podobni potresnim. Pojav ni od včeraj, traja menda že nekaj časa in je skrivnosten. Kdo ali kaj torej vznemirja stanovalce revirjev?



Večina domneva, da bobnenje in stresanje povzroča rudnik, natančneje rudniški jaški in rovi. Zasavje je že stoletja znano po premogovnikih in premogu; pod površjem so globoko izkopani številni labirinti, dejstvo je tudi, da opuščenih rovov niso vedno zasipali, kar je bilo sicer pravilo. Toda, opozarjajo v Prapretnem, neposredno pod njihovim naseljem večjih premogovnih izkopavanj ni bilo. Občani, ki stanujejo v omenjenih naseljih, so se obrnili med drugim na hrastniško občino, ta pa na Rudnik Trbovlje Hrastnik in na agencijo za okolje (Arso). A dogajanja vsaj za zdaj ne zna pojasniti nihče. »Arso je za spremljanje potresnih aktivnosti na območju Hrastnika postavil začasni potresni opazovalnici v Zagorju in Hrastniku. Podatki se zbirajo, rezultati še niso znani,« so tudi nam na vprašanje odgovorili na Arsu. Treba je počakati, kaj bodo pokazale njihove meritve. V Rudniku Trbovlje Hrastnik menijo, da pojav ni v povezavi z rudarjenjem, vmes pa seveda poklicani in nepoklicani ugibajo ter modrujejo naprej.

