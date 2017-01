Bob leta 2016 Husamu Franju Najiju

Največ glasov je mariborski zdravnik in predstojnik oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor prejel za besede: »Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo.« Foto: Press Release

Program je že sedmič zapored povezoval gledališki in filmski igralec ter stand up komik Tadej Toš. Foto: mediaspeed.net

MARIBOR – Večerov Bob leta 2016 za izjavo, ki so jo danes slovesno razglasili v mariborskem gledališču, je pripadel mariborskemu zdravniku in predstojniku oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor Husamu Franju Najiju. Največ glasov je prejel za besede: »Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo.«

Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene minulo leto v Večeru - je potekal že 18. leto zapored.

Med nominiranci za nagrado so bili predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos z izjavo »O tem, kar je v človeškem tkivu, o tistem dobrem v številnih ljudeh, silno malo govorimo. A tako kot zla ne moremo spraviti iz človeka, hvala bogu tudi dobrega ne moremo.«, pesnik Boris A. Novak z izjavo »Jezik je kategorija, ki nima cene, in prav zato ga imajo nekateri v našem prostoru za nekaj, kar je popolnoma zastonj.«, duhovnik Branko Cestnik z izjavo »Vsaka ljubezen je sveta.« ter kuharski mojster David Vračko z izjavo »Ne poznam besede tujec, vsi smo ljudje, drugačno imamo samo državljanstvo, barvo na pasošu, ampak misli naj bodo iskrene.«

Ob njih so se med nominiranci znašli še klinični psiholog Aleksander Zadel z izjavo »Kapital ne zmore vsega. Jezni ljudje zmorejo več. «, pater Karel Gržan z izjavo »Tudi če se bridko smejimo, smejati se je treba. Brez smeha dajemo porazu priložnost.«, publicist Lojze Wieser z izjavo »Spodaj proti zgoraj; mesta proti podeželju; bogati proti revnim; odprtost proti zaprtosti; globalnost proti regionalnosti. Krivdo naprtijo prišlekom - in tako se svet vrti naprej. Srd in jeza se stopnjujeta.«, operna pevka Sabina Cvilak z izjavo »Del mojega uspeha je tudi v tem, da sem se nehala truditi biti všečna vsem." ter Kustos Uroš Dokl z izjavo "Ko nekoga postavimo na drugo stran ograje, nas bo tudi gledal z druge strani ograje.«

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo še 17 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik ali Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politika in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode ali Ciril Ribičič. Zadnja leta so nagrade večinoma prejemali ljudje, ki sicer niso del javnega življenja, so pa opozarjali na vse večjo socialno stisko v Sloveniji, lani pa je pripadla podjetniku Ivu Boscarolu.

Slovesne razglasitve Boba leta 2016 v mariborskem gledališču se je udeležila vrsta znanih osebnosti, program je že sedmič zapored povezoval gledališki in filmski igralec ter stand up komik Tadej Toš, prireditev pa je neposredno prenašala nacionalna televizija.