Bo vladna zdravstvena reforma uničila te tri zavarovalnice?

LJUBLJANA – Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc je napovedala ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem med predstavniki zavarovalnic (Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav zdravstvena zavarovalnica), ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, povzročila pravi preplah. Čeprav gre za revolucionarno odločitev in prvo večjo spremembo na tem področju v zadnjih 24 letih, bo ta zagotovo vplivala na poslovanje omenjenih družb, ki ponujajo te storitve.

Jih vlada uničuje?

Medtem ko predstavniki zavarovalnic poudarjajo, da se nihče od pripravljavcev nove zakonodaje ni posvetoval z njimi niti jih ni povabil k sodelovanju s predlogi, smo se mi obrnili na vse naštete in jim poslali spodnja vprašanja.

Kakšen delež prihodkov ustvarite iz naslova zdravstvenih zavarovanj?

Koliko natančno znaša delež dohodkov, ki jih ustvarite iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj?

Ali bo, če vlada uresniči načrt ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vaše podjetje preživelo?

Pojasnila bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.

Razvrščeni v razrede

Sicer pa je ministrica še povedala, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjajo na način, »da se uvede obvezno zdravstveno nadomestilo, ki se bo plačevalo po solidarnostnem principu«. Osnova za odmero bodo bruto dohodki, pri čemer bodo zavezanci razvrščeni v razrede.

»Tako bo okoli 80 odstotkov prebivalcev plačevalo manj, kot danes plačuje za dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« je še povedala. S predlogom po besedah ministrice zasledujejo cilj, da v obvezno zavarovanje vključijo vse osebe v državi, kot tudi da zagotovijo obvezno zavarovanje za vse otroke. Omejujejo pa zavarovanje partnerjev.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: Vzajemna: 26,79 € mesečno (triodstotni popust)

Triglav: 28,99 € mesečno

Adriatic Slovenica: 29,05 € mesečno (enoodstotni popust)