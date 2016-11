Bo Trump potegnil Slovenijo iz blata?

Obdobje Obame in Angele Merkel se neizbežno bliža koncu: bo do naslednjih volitev tudi Nemčija že dobila svojega Donalda Trumpa? Foto: Reuters

LJUBLJANA, WASHINGTON – Zakaj bi kogar koli motilo, če si cvet slovenskih gospodarstvenikov (predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, GZS) upa napovedati, da bi bila zmaga Donalda Trumpa na letošnjih ameriških predsedniških volitvah pravzaprav lahko za Slovence celo pozitivna novica in dobra priložnost, da končno že potegnemo voz iz blata? Mar res samo zato, ker pri nas nobena dobra novica »ne more« (ne bi smela) biti povezana s Trumpom? Ali pa zato, ker je tako imenovana analitika GZS v svojem zadnjem fokusnem komentarju morda prenagljeno in čez palec med posledicami Trumpove zmage omenila tudi zagotovo nižje cene surovin, ki naj bi bile za slovensko gospodarstvo v prihodnje precej blagodejnejše od morebitnega ohranjanja močnejšega evra? Da je bilo slednje morda poudarjeno nekoliko čez palec, je najbrž res. Je pa tudi res, da v največjem slovenskem delodajalskem združenju pričakujejo in napovedujejo še nekaj: da bo najverjetneje Evropska centralna banka (ECB) po Trumpovi zmagi dalj časa ohranjala nižje obresti, torej tudi omogočala nizko inflacijo in posledično še nizke cene surovin (fosilnih goriv, nafte, premoga, plina). Kar je, kot opozarjajo, kljub temu da bo cena zlata še vsaj nekaj časa zagotovo naraščala, še ena dobra novica za Slovenijo. Iz ust analitikov GZS, bi lahko rekli, v božja ušesa.

