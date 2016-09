Bo Slovenija za zgled  digitalnemu vesolju?

LJUBLJANA – Udeleženci so na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju razglabljali tudi o tem, da bi v skladu z našo strategijo razvoja Digitalna Slovenija 2020 izrabili neponovljivo priložnost za uresničitev pobude Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi.



Saj res, zakaj pa se Slovenija ne bi mogla v času tako imenovane četrte industrijske revolucije (digitalne revolucije) s svojo naklonjenostjo vse bolj odprti digitalni družbi preleviti v referenčno evropsko državo na področju informatike? Zakaj bi katera koli druga država uspešneje od nas ponujala svoje razvojno okolje kot domnevno zares odlično za uvajanje kompleksnih informacijskih rešitev v javne sisteme? Zakaj ne bi bili enako ali bolj verodostojni in cenjeni od vseh drugih? O, ja, lahko bi bili.



Še enkrat obiščejo ZDA, pa bo



Marca letos je skupina slovenskih podjetij in organizacij, denimo, vzpostavila Flapax, pospeševalnik za pametne skupnosti v alpski, podonavski, sredozemski in balkanski regiji, Pošta Slovenije pa je sočasno že kar prevzela vlogo povezovalke in gostiteljice jedra takšne skupine. Prav velikost ali, če hočete, majhnost Slovenije nam konec koncev omogoča, da bi se prav vsi novi koncepti, povezani z digitalizacijo, pri nas laže in hkrati razvijali na območju vse države. Ker pa imamo tudi že nadvse razvito infrastrukturo, ker je Slovenija menda varna, zanesljiva in odprta država, v kateri živijo nedvomno kreativni ljudje, ni nobenega razloga, da ne bi v digitalni Evropi prav mi bili zelena ali celo daleč najbolj zelena referenčna država.

