Bo reforma šele,  ko bo nova vlada?

LJUBLJANA – Zanimivo, štirje predsedniki (predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade dr. Miro Cerar, predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, predsednik državnega sveta mag. Mitja Bervar) so na prednovoletnem druženju povsem pričakovano spregovorili tudi o pomenu nujno potrebne zdravstvene reforme. Niso pa samo optimistično ugotavljali, kako bi se morala Slovenija, ki po več letih surove gospodarske in finančne krize končno okreva, čim prej lotiti izvedbe vseh nujnih reform, strinjali so se tudi, da je nedvomno prav, da se vlada zdaj začne prioritetno ukvarjati s spreminjanjem zdravstvenega sistema (z odpravljanjem številnih njegovih anomalij).

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«