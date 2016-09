Bo Pirc Musarjevi uspelo priti do zasebne pošte zaposlenih na RTV?

LJUBLJANA – Radiotelevizija Slovenija je prejela sodbo upravnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo proti odločbi informacijskega pooblaščenca. Ta je na podlagi zahteve Nataše Pirc Musar zahteval vpogled v osnutek pravnega mnenja odvetniške pisarne Ošabnik, Klofutar in partnerji glede postopka imenovanja generalnega direktorja.

Iz RTVS sporočajo, da je sodba neizvršljiva, saj Radiotelevizija Slovenija ne razpolaga s takim osnutkom, temveč je šlo za zasebno komunikacijo med odvetniki in zaposlenimi na RTV Slovenija, za kar niso bila porabljena javna sredstva.

Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi take zahteve, saj da taka odločitev pomeni javnost zasebne elektronske pošte javnih uslužbencev vselej, kadar gre za področje njihovega dela – tudi javnost elektronske pošte novinark in novinarjev Radiotelevizije Slovenija, ki so javni uslužbenci, vključno s komunikacijo z njihovimi zunanjimi viri ali javnost komunikacije posameznih članov programskega ali nadzornega sveta ter vseh preostalih javnih uslužbencev.

Nataša Pirc Musar, tako RTV Slovenija, hoče kot nasprotna stran v pravdi na tak način priti do zasebne komunikacije zaposlenih na RTV Slovenija, ki naj bi bila v zvezi z njenim primerom: »Skrb zbujajoč je tudi sugestiven vtis, ki ga želi vzbuditi Nataša Pirc Musar v javnosti ter pri članih in članicah programskega sveta: kot da vsebino zasebne komunikacije že tako ali tako pozna. Kako bi lahko prišla do vsebine zasebne komunikacije prek zasebnega elektronskega naslova med odvetnikom in zaposlenimi na RTV Slovenija, si ne znamo pojasniti.«

Po oceni Radiotelevizije Slovenija gre za resen poseg v ustavno zaščiteno varovanje tajnosti pisem in drugih občil, da ta terja nadaljnje sodne preizkuse, tudi na ustavnem sodišču in širše, če bo to potrebno.