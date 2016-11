Bo Pečečnik prodal stadion?

Zob časa neusmiljeno najeda tudi bežigrajski stadion, ki je že vrsto let v res klavrnem stanju. Pred devetimi leti se je sicer zdelo, da bo vendarle dočakal temeljito obnovo, ki si jo ta mojstrovina arhitekta Jožeta Plečnika nedvomno zasluži, vendar stadion propada iz dneva v dan. Smele načrte z objektom je imel in jih še vedno ima kralj igralnih avtomatov in velik nogometni navdušenec Joc Pečečnik, ki pa je naletel na dve večji oviri: stanovalce v soseski Fond in Agencijo Republike Slovenije za okolje (Arso). S fondovci bije Pečečnik boj zavoljo parcele 312, ki jo je Mestna občina Ljubljana kot stvarni delež vložila v projekt Bežigrajski športni park (BŠP), družbenika v tem podjetju pa sta poleg Pečečnika še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije. Ker fondovci trdijo, da jim ta parcela pripada, že od leta 2009 poteka dokazovanje na sodišču.



Vsem lahko pogleda v oči



Aprila letos je sodišče še tretjič ugodilo Pečečnikovi pritožbi ter Arsu naložilo izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo na območju Plečnikovega stadiona. Za agencijo je bil namreč sporen hrup, ki bi nastajal pri obnovi. Ker brezslišne gradnje niso nekaj običajnega in da bi Arso le ugodil Pečečniku, je tudi mestna občina spremenila mestni načrt in zvišala dovoljeno stopnjo glasnosti. Maja 2012 je kazalo, da bo družba BŠP dobila gradbeno dovoljenje, saj je Arso dal soglasje. Pa so se stanovalci iz Fondovih hiš pritožili, gradbeni stroji pa niso zabrneli. Ob tem ne gre zanemariti, da je Pečečnik v projekt vložil okoli 20 milijonov evrov. »Vsem lahko pogledam v oči,« je povedal na septembrski novinarski konferenci, okrcal pa je uradnike, ki so še danes vključeni v proces neskončnega zavlačevanja. Puščico je poslal tudi v smer politikov, ki sploh niso reagirali na inovativni projekt, ki bi lahko prinesel skoraj tisoč delovnih mest.

