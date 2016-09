Bo konopljo lahko predpisal zdravnik?

LJUBLJANA – Delovna skupina pri Zdravniški zbornici Slovenije je po poročanju časnika Delo pripravila priporočilo, s katerim ministrstvu za zdravje, agenciji za zdravila in ZZZS predlaga ukrepe za uvrstitev medicinske konoplje med zdravila, ki bodo dostopna na recept. Vse več raziskav namreč potrjuje njene zdravilne učinke.

Pri nas so dovoljeni sintetična zdravila iz konoplje in tudi naravni pripravki na recept, ki pa jih zdravniki še ne predpisujejo. Obenem je rastlina konoplja še vedno uvrščena v prvo skupino prepovedanih drog, zato je uporaba medicinske konoplje (cveta) prepovedana.

Zdravniki: Prav bi bilo, da bi lahko predpisovali medicinsko konopljo

Predlog zakona o regulaciji konoplje, ki ga je novembra lani v dveh različicah pripravila stranka SD in je predvidel celo legalizacijo konoplje oziroma njeno gojenje za samozdravljenje, je še vedno v koalicijskem usklajevanju. Na mizi ministrice za zdravje pa je že nekaj mesecev tudi predlog pravilnika o gojenju medicinske konoplje pod strogimi pogoji, ki so ga pripravila nekatera podjetja, navaja časnik.

Bolniki, ki si pri zdravljenju raka pomagajo s konopljo, še vedno nimajo dostopa do naravnih zdravil iz te rastline, sintetična pa nimajo enakovrednih učinkov, pa še dražja so od nedovoljenih pripravkov. Ker jo nekateri gojijo kar sami ali konopljino smolo kupujejo na črnem trgu, so pogosto tarče hišnih preiskav in kazenskih ovadb.

Po poročanju Dela želijo taki praksi narediti konec tudi zdravniki. Kot ugotavljajo pri zdravniški zbornici, so kar tri četrtine zdravnikov v anketi izjavile, da bi bilo prav, če bi v Sloveniji lahko predpisovali medicinsko konopljo.