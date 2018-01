Bo Juncker kmalu povabil Cerarja in Plenkovića na sestanek?

BRUSELJ – V Bruslju se omenja možnost, da bi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v prihodnjih tednih premierja Slovenije in Hrvaške Mira Cerarja in Andreja Plenkovića povabil na sestanek o uresničitvi arbitražne odločbe, se je neuradno izvedelo ob robu dvodnevnega obiska predsednika republike Boruta Pahorja pri vodilnih v EU in na sedežu zveze Nato. O tej možnosti naj bi bil govor na ponedeljkovem srečanju Junckerja in Pahorja. Po srečanju je neuradno slišati, da je v prihodnje mogoče pričakovati dejavnejšo vlogo Junckerja glede vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško.

Prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je danes pozval vlado, naj »potegne zavoro« glede enostranske implementacije arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško in razmisli, kako naprej. Prepričan je, da bo zanašanje na Evropsko komisijo vodilo le v novo mediacijo, ta pa v nov kompromis.

Junckerjevo vabilo na sestanek v Bruslju naj bi bila možna rešitev po propadlih načrtih, da bi prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans obiskal obe prestolnici. Hrvaška je namreč po navedbah neuradnih virov v Bruslju Timmermansov obisk zavrnila.

Sestanek premierjev z Junckerjem naj bi bil še v januarju. Šlo naj bi za samostojno srečanje, ne za sestanek ob robu vrha EU, ki naj bi bilo namenjeno pogovoru o uresničevanju arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.