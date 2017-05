Blizu Kemisa še ena tempirana bomba

VRHNIKA, LJUBLJANA, BOROVINCA – Pred manj kot mesecem dni so bili vsi mediji polni spominov na černobilsko nesrečo. Vsi smo se ponovno čudili, kako počasi so reagirale z zaščito ljudi in opozorili o radioaktivnem sevanju oblasti takratne Sovjetske zveze. Še 48 ur po eksploziji reaktorja so namreč v Černobilu živeli povsem brez skrbi, otroci so hodili v vrtec in šolo, odrasli v službo. Dolgih 31 let pozneje je situacija v Sloveniji povsem enaka. Po požaru v vrhniški tovarni Kemis so okoliški prebivalci prepuščeni sami sebi in strahu za svoje zdravje, saj od državnih institucij ne dobijo nobene prave informacije, če mednje ne štejemo opozorila, da je treba morebiti onesnaženo solato dobro oprati. Že osem dni pričakujemo poročilo o meritvah onesnaženosti zemlje, ki bi pokazalo, katere nevarne snovi so gorele v Kemisu in kaj to pomeni za zdravje ljudi in živali, a naj bi prve izsledke razkrili šele danes – na Agenciji RS za okolje bodo popoldne predstavili prve analize vzorcev tal na štirih lokacijah od skupno enajstih.

