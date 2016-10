Blišč in beda menedžerskih nagrad

Menedžerji državnih bank in podjetij želijo zakonsko odpravo omejitve svojih prejemkov in gospodarski minister Počivalšek jih podpira. Pravijo, da je krize konec in da jih prejemki v višini petkratnika povprečne plače ne motivirajo dovolj, ter zahtevajo predvsem še dodatne variabilne možnosti nagrajevanja. Ali ne bi bilo bolj prav, da bi državne banke najprej državljanom z dobrim poslovanjem vrnile milijarde, ki so jih vložili v njihovo sanacijo, in šele nato razmišljale o nagradah? In ali je krize res konec tudi za navadne državljane? Povprečna neto starostna pokojnina znaša 612 evrov, povprečna neto invalidska 474 evrov in povprečna neto družinska oziroma vdovska 386 evrov. Bodo torej vlada ter predvsem Erjavec in Židan podprli Počivalškova stališča? Pred krizo ni bilo za menedžerje državnih družb nobenih zakonskih omejitev glede prejemkov.

