Blejski golf za bogataše, domačini le še za ograjo

Bojan Križaj je na Bledu organiziral golf turnir s prekrasno nagrado porschejem boxsterjem, ki pa ni bila podeljena, ker ni nihče dosegel hole in one, luknje z enim udarcem. Foto Mirko Kunšič

Po grobih in neuradnih ocenah je imelo lani letno karto približno 200 Slovencev in Slovenk. Foto Mirko Kunšič

Blejsko igrišče za golf v nekdanji Hraški gmajni med kampom Šobec in železniško progo se je pod novimi lastniki preimenovalo v Royal Bled – Kraljevi Bled. Pred časom je igrišče od skupine Sava Turizem za 11 milijonov evrov kupilo podjetje Gerrard Enterprises, katerega lastnik je srbski telekomunikacijski mogotec Dragan Šolak iz Kragujevca, ustanovljeno pa je bilo leta 2001 v davčni oazi na britanskem otoku Man. Takoj po prenosu lastništva poleti 2014 so na igrišču, ki zdaj spada v poslovno skupino Eligo, začeli obsežne posege, med drugim je pod žagami padlo na stotine kubikov drevja, cene vstopnic pa so se nenadoma dvignile. Po zadnjem ceniku, objavljenem 1. novembra 2016, stane letna za igralca, za katero je bilo treba prej odšteti 1300 evrov za neomejeno igranje po igrišču za osemnajst ali devet lukenj, kar 3300 evrov, in to z omejitvijo – na 30 iger. Med stalnimi uporabniki je ta poteza novega lastnika povzročila nemalo slabe volje.

