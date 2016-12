Blamaža: Erjavčevih diplomatov Hrvati kljub dogovorjenemu sestanku niso sprejeli?

LJUBLJANA – Pred dnevi naj bi slovenska zunanja politika doživela hudo blamažo. 19. decembra naj bi bil v Zagrebu uradni in in na najvišji ravni dogovorjen sestanek slovenske in hrvaške stalne mešane skupine. Kot trdijo naši viri na hrvaškem zunanjem ministrstvu slovenske delegacije nihče ni sprejel. Celo več-pustili so jih čakati pred vrati in jih šele kasneje povabili, da so vstopili skozi službeni vhod za zaposlene. Tam je kar vratar preveril kdo sploh so naši diplomati in kaj počnejo tam.

Kaj pravi o tem zunanji minister Karl Erjavec in kako se bodo odzvali na slovenskem zunanjem ministrstvu? Pojasnilo pričakujemo.