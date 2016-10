Bizeljčani komunali ne dajo svojega vodovoda

Četudi so domačini s samoprispevki vlagali v vodovod, je ta na koncu še vedno last občine. Foto Igor Mali

BIZELJSKO, BREŽICE – Boj za vodovod na Bizeljskem postaja iz tedna v teden bolj napet. Na nasprotnih bregovih so se znašli približno 300 članov novoustanovljene Vodovodne zadruge Bizeljsko in brežiška občina s Komunalo Brežice. Prvi bi za vodovod v sklopu zadruge radi še naprej skrbeli sami, občina pa temu nasprotuje, saj je prepričana, da je to v nasprotju z zakonom. Brežiški občinski svetniki so na koncu stališče občine tudi podprli, tako da bo vodovod še naprej, kot že nekaj mesecev, upravljala komunala.

