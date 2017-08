Bizarna država

Tržni inšpektorji so v Posočju minule dni kaznovali gostince, ker na njihovih napisih ni prevladovala slovenščina. Gostinci so si drznili napisati local beer namesto lokalno pivo, ker je bilo v tistem trenutno v okolici pač okrog deset tisoč žejnih tujcev. Inšpektorji so jih dvakrat udarili po žepu, najprej zaradi napisov v angleščini in nato še zaradi oglaševanja alkoholnih pijač.



