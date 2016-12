Bivši župan Kampuš ni zlorabil položaja

GORNJA RADGONA – V torek smo na peti izredni seji občinskega sveta občine Gornja Radgona, na kateri so neuspešno poskušali potrditi odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija, d. o. o., s čimer so ogrozili Pomurski vodovod – krak C in s tem 50 milijonov evrov, slišali tudi spodbudno informacijo za radgonsko občino. Po prekinitvi seje je namreč župan Stanislav Rojko člane in članice občinskega sveta seznanil z informacijo, da je Višje sodišče v Kopru ugodilo pritožbi Občine Gornja Radgona, ki trdi, da v okviru postopka ob stečaju gradbenega podjetja Stavbar zaradi nepravilnih potez stečajne upraviteljice ni mogla uveljaviti predkupne pravice pri nakupu 49-odstotnega deleža v Domu starejših občanov Gornja Radgona.



Zato je tožba zoper stečajno upraviteljico vrnjena na prvostopenjsko sodišče, ki bo znova odločalo 19. januarja. Če bo posel prodaje razveljavljen in bo občini uspelo podati vse potrebne dokaze ter dokumente, se gornjeradgonski občini vendarle obeta ugoden razplet lastništva doma starejših občanov. Stečajna upraviteljica je namreč pred dobrima dvema letoma 49-odstotni delež radgonskega doma starejših, ki je bil v lasti podjetja Stavbar v stečaju, prodala zasebnemu podjetju iz okolice Ptuja. Vse skupaj je povzročilo veliko zmedo in zaplet pred prejšnjimi lokalnimi volitvami leta 2014. Letele so tudi glave, saj se je zgodila zamenjava na županskem položaju, sledile so številne ovadbe in tožbe, največji politični poraz pa je utrpel nekdanji radgonski župan in poslanec DZ Anton Kampuš, ki je poleg izgube položaja župana pravnomočno izgubil že tudi sodni spor z radgonskim graščakom Milanom Herzogom.



Zdaj pa se nekdanjemu županu obeta vsaj moralno in osebno zadoščenje. Sam Kampuš nam je namreč sporočil, da je vseskozi trdil, da »nismo naredili ničesar, kar ne bi bilo dobro za občino in občane, a kaj ko nam niso verjeli. Šele zdaj je višje sodišče ugotovilo, da je z naše strani vse potekalo zakonito in transparentno,« nam je povedal nekdanji župan Gornje Radgone Anton Kampuš in dodal, da bo razmislil, ali bo še vlagal kakšne ovadbe, od nekaterih pa pričakuje vsaj javno opravičilo za vse izrečeno zlasti konec leta 2013 in v letu 2014. Posredoval nam je dopis Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, s katerim so mu sporočili, da so zavrgli ovadbo zoper njega v povezavi prav z omenjenim domom starejših. »V zvezi s kazensko ovadbo, ki so jo zoper vas kot župana Občine Gornja Radgona vložili: Stanislav Rojko, Branko Klun in Robert Žinkovič zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, vas obveščam, da sem kazensko ovadbo dne 27. 9. 2016 zavrgla,« je zapisala okrožna državna tožilka Desanka Novak.