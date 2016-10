Bivši strankarski kolega nad Andreja Čuša, ta pa hitro vrača žogico

LJUBLJANA – V stranki SDS se je zgodilo nekaj izstopov, ni skrivnost. Med tistimi, ki so iz stranke odšli, je tudi poslanec Andrej Čuš. Ta je danes med nepovezanimi poslanci, trenutno pa se nahaja v New Delhiju na Azijskem forumu. »Sem en izmed 54 sodelujočih mladih iz 33 držav,« se je javil.

Te dni se nahajam na Azijskem forumu o globalnem upravljanju v New Delhiju. Sem en izmed 54 sodelujočih mladih iz 33 držav #afgg2016 pic.twitter.com/SuHohfxEDs — Andrej Čuš (@Andrejcus) October 17, 2016

Na njegovo objavo se je hitro odzval nekdanji poslanec SDS, sicer eden od treh podpredsednikov stranke SDS, Zvone Černač: »In kaj konkretno koristnega bomo (bodo) imeli državljani (mladi) v SLO od tega izleta na stroške davkoplačevalcev?« Mladi poslanec je odvrnil, da proračun ni obremenjen, saj je vozovnico plačal sam, račun za hotel pa je poravnal gostitelj. Černač ni odnehal in ga je povprašal, kdo pa mu daje plačo in kako je z rezultati. »Boš videl. Vsekakor pa bom naredil več, kot samo kimal,« je žogico vrnil 26-letni poslanec. Černačev naslednji tvit pa je bil precej pomenljiv: »No, zdej sem pa pomirjen. Andrej bo naredil več, kot samo kimal. In to bomo tudi videli. Hik, Pardon.«