Bivšega žiranta šova Slovenija ima talent bi vrgli iz službe

LJUBLJANA – V Slovenski filharmoniji (SF) je včeraj potekala stavka zaposlenih v orkestru, po kateri je predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše naštela stavkovne zahteve. To so odstop direktorja Damjana Damjanoviča in šefa dirigenta Uroša Lajovica, razpust sveta zavoda ter zagotovitev aktivne vloge pri izbiri novega direktorja in dirigenta. Kot je pojasnila, so v trenutnem svetu zavoda en predstavnik ministrstva za kulturo, trije zunanji člani in en predstavnik zaposlenih, želeli pa so si dva predstavnika zaposlenih, dva zunanja in enega z ministrstva.

V prihodnje bi si želeli tudi drugačen način vodenja SF, pri čemer bi se ločila poslovodna in umetniška funkcija, ki sta bili zdaj združeni v eni osebi.

Zaostritev?

V kratkem bodo izvedli tajno glasovanje, na katerem bodo, kot upa predsednica stavkovnega odbora, potrdili te zahteve. O datumih stavke, ki jo bodo zaostrili, se bodo še dogovorili, torkov nastop v mariborski Unionski dvorani pa ne bo odpadel.

Stavke se je udeležilo okoli 70 zaposlenih v orkestru, dve članici pa sta z instrumenti prišli na vajo. Stavka je potekala v času večerne vaje orkestra. Kot je predsednica stavkovnega odbora povedala v nagovoru stavkajočim ob začetku stavke, so se zanjo odločili, ker so vsi poskusi, da bi vzpostavili dialog z vodstvom, padli v vodo.

Incident

Kot je dejal član stavkovnega odbora, sicer koncertni mojster Janez Podlesek, so napetosti med Lajovcem in orkestrom tako velike, da si ne predstavljajo kakovostnega dela, še manj pa presežkov. Težave so po njegovih besedah »rasle iz vaje v vajo, iz koncerta v koncert, vse do incidenta, ki je povzročil, da so morali vajo prekiniti«. Odnos med dirigentom in orkestrom, kot je poudaril, ne more temeljiti na žalitvah, sarkazmu in cinizmu, ampak na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.

Članica stavkovnega odbora Barbara Kresnik je menila, da je težava že sistemska, saj direktorja SF imenuje minister za kulturo, ta pa nato imenuje šefa dirigenta, in sicer brez soglasja članov orkestra. Lajovic je po njenih besedah sicer strokovnjak za glasbo, a le na teoretični ravni, problematičen pa je njegov način dela, na katerega so opozarjali Damjanoviča, še preden je sklenil pogodbo z njim.

»Vir vsega zla direktor Damjanovič«

Marina Kopše je menila, da je »vir vsega zla direktor Damjanovič«. Sporno je bilo že njegovo prvo imenovanje, saj med drugim ni izpolnjeval pogojev. Med spornimi stvarmi je izpostavila neznanje tujih jezikov, »pod vsako ravnijo je tudi njegov slovenski besednjak, poln kletvic«. Ustanova, kakršna je Slovenska filharmonija, bi po njenih besedah morala imeti uglednega in reprezentativnega direktorja. Omenila je tudi njegovo strategijo, »ki je verjetno vir posmeha kulturne srenje«.

Člani stavkovnega odbora so izpostavili tudi sporno financiranje dizajna, problematiko kadrovskih stanovanj, problematizirajo predvsem tisto, v katerem stanuje direktor.

Član stavkovnega odbora Klemen Hvala je dejal, da bodo o dogajanju obvestili mednarodno organizacijo The International Federation of Musicians (FIM), v katero je vključena filharmonija.