Bivša veleposlanica hoče nazaj službo

LJUBLJANA – Že več kot osem let je minilo od tragične prometne nesreče sredi Sarajeva, ki jo je povzročila takratna slovenska veleposlanica v BiH Nataša Vodušek. Za volan službenega mercedesa z diplomatskimi tablicami je 13. oktobra 2008 sedla vinjena in v križišču zapeljala skozi rdečo luč. Silovito je trčila v levi bok starejšega mercedesa, ki ga je ravno takrat pravilno skozi zeleno luč pripeljal 50-letni Sarajevčan Nijaz Zorlak. Ta je v trčenju dobil hude poškodbe glave z zlomom čelne kosti in zmečkanine možganov, zmečkanine trebuha, raztrgano vranico in serijski zlom reber z vdorom zraka v prsišče. »Enajst dni sem bil v komi, še za nadaljnji mesec dni ne vem ničesar. Rekli so mi, da je čudež, da sem sploh preživel. Zdaj sem pa tak, kot sem. Zanič,« je med pričanjem na sojenju Voduškovi povedal Zorlak. Nekdanja veleposlanica, ki je ves čas zatrjevala, da ni bila pijana in da ni odgovorna za nesrečo, je bila zaradi povzročitve prometne nesreče marca 2013 pravnomočno obsojena na leto dni zapora (za rešetkami je zaradi predčasnega odpusta na koncu preživela le devet mesecev).

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«