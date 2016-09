Bitka za vrh Uefe: trikrat skušali vdreti k Čeferinom

LJUBLJANA –O udarcih pod pasom v predvolilni kampanji za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer ima vlogo velikega favorita v dvoboju z Nizozemcem Michaelom van Praagom predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, smo že pisali. Volitve bodo v sredo, 14. septembra, v Atenah, glede na javno podporo, ki so jo znanemu odvetniku iz Grosuplja že javno izrazile številne nacionalne zveze na stari celini, pa bo prav Slovenec zasedel glavni fotelj v evropski nogometni družini. Ta teden se je iz boja umaknil Španec Angel Maria Villar, van Praag pa na vse pretege zadnji teden kampanje poskuša pridobiti naklonjenost vsaj 28 članic Uefe, kolikor bi bilo dovolj za zmago. Vseh članic s pravico glasovanja na izrednem kongresu v glavnem mestu Grčije je namreč 55.

Toda bolj kot preštevanje glasov je Čeferina v četrtek zvečer na Danskem, kjer je predstavnikom skandinavskih nogometnih zvez še zadnjič podrobneje predstavljal program in odgovarjal na novinarska vprašanja, presenetila vest iz domače pisarne. Sporočili so mu namreč, da so skrbniki računalniškega sistema odvetniške družbe Čeferin odkrili tri neuspešne poskuse nezakonitega vdora v njihov sistem. To pa še ni vse, saj naj bi menda šlo za poskuse vdora iz Nizozemske. Če to samo površno povežemo s Čeferinovim protikandidatom van Praagom, potem je lahko vsa stvar nadvse skrb vzbujajoča. Seveda bi bilo povsem nepravično brez kakršnih koli dokazov za računalniško vohunjenje obtožiti van Praaga, primer pa je na vsak način zrel, da se ga resno loti slovenska policija v sodelovanju s kolegi iz tujine, v tem primeru Nizozemske. Aleksander Čeferin je po obisku na Danskem in na poti v Italijo, kjer je imel včeraj v Firencah še eno pomembno srečanje v zvezi z volilnim kongresom, samo na kratko komentiral dogodek: »Upam, da to nima nobene zveze z mojo kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. Če je tako, sem močno šokiran, saj preprosto ne morem verjeti, da bi lahko vse skupaj šlo tako nizko.« Oseminštiridesetletni Čeferin, ki je predsednik NZS od leta 2011, je včeraj pred predstavniki 30 članic Uefe v Toskani po vsej verjetnosti udaril zadnji pečat na zmagovito predvolilno pot. Na tej je moral med drugim pogosto odgovarjati na vprašanja o svoji etiki, češ da kot močan in uspešen odvetnik na sodiščih brani tudi najbolj razvpite storilce kaznivih dejanj. Očitali pa so mu še, da ga močno podpirata tudi bivša predsednika Fife in Uefe, Sepp Blatter in Michel Platini, ki sta morala zapustiti svoja stolčka zaradi korupcije.

