Bikca iz vode rešili gasilci

RIBNICA – »V dolgi gasilski dobi sem tovarišem pomagal pri reševanju v številnih, tudi kočljivih primerih, prvič pa se mi je ponudila priložnost, da sem zraven, ko je bilo treba igrivemu bikcu pomagati iz vode,« je mlajšim kolegom, članom PGD Ribnica, razlagal Matjaž Virant, sicer tajnik osrednjega gasilskega društva na Ribniškem.



Člani omenjenega društva so bili namreč poklicani, da iz reke Bistrice v Goriči vasi rešijo okrog 200 kilogramov težkega mladega bika, ki je pred tem ušel iz bližnjega hleva, kjer zaradi načina reje ni bil privezan. Dobro uro je taval po pašniku, nato pa zdrsnil v vodo in se poldrugo uro podil po ovinkastem ponikalnem potoku. Gospodar ga ni mogel rešiti sam, tudi sosedje so nemo zrli, zato so na pomoč poklicali gasilce. Skupaj so ga nekako prepodili do najbolj primernega izhoda na brežini, a je tam utrujeni bik obležal. Počakali so, da se je umiril, vendar se sam ni hotel postaviti na noge. Z vrvmi so uporabili poseben prijem in ga dvignili na zelenico. Za žival se je vse srečno izteklo, imela je le nekaj odrgnin na nogah, in na traktorski prikolici so jo odpeljali do hleva. »Ti, ti navihanec, kot da si hotel zbujati pozornost. Da se to ne ponovi več,« se je gospodar pošalil in se seveda zahvalil gasilcem za pomoč.