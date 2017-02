Bi bili policist? Zdaj imate možnost

LJUBLJANA – Slovenska policija krepi svoje vrste. Ponovno vabi zainteresirane kandidate za policiste k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program policist.

Če vsa to zanima, jim lahko vlogo za zaposlitev in vse preostale izpolnjene obrazce pošljete najkasneje do 3. marca. Kdor bo uvrščen v zbirni postopek, bo opravljal preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo in zdravniški pregled. Z izbranimi kandidati bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za čas trajanja izobraževanja od 1. oktobra letos), po uspešno zaključenem izobraževanju pa jim bodo ponudili pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Več podrobnosti najdete na spletni strani policije.

Za dijake zadnjega letnika pa velja še posebno obvestilo: »Kandidati, ki do konca razpisnega roka ne bodo izpolnili pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe) ali vozniškega izpita B-kategorije, imajo možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno, najkasneje do 14. julija 2017.«