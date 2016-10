Besede Alenke Bratušek, ki so dvignile prah

LJUBLJANA – Predsednica Zavezništva Alenka Bratušek je Rimskokatoliško cerkev (RKC) pozvala, naj se odpove odškodnini za neuporabo gozdov v času denacionalizacijskih postopkov, saj da je slovenskim bankam nakopala skoraj pol milijarde evrov veliko luknjo.

Na to se je odzval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zapisal: »V odprtem pismu z dne 12. 10. 2016 je bivša predsednica Vlade Republike Slovenije med drugim zahtevala od države oziroma njene vlade, da ravna v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in v nasprotju s svojimi zakonskimi obveznostmi. Od države je dejansko zahtevala, da ne glede na ustavno načelo enakosti pred zakonom obravnava Nadškofijo Ljubljana drugače od ostalih denacionalizacijskih upravičencev in da naj svojih obveznosti ne poravna.« Odziv Bratuškove je označil za neprimeren. Ob tem pa je opomnil, da je država, ko je bila Alenka Bratušek predsednica Vlade Republike Slovenije, umaknila ugovore zoper vračilo podržavljenih gozdov znotraj Triglavskega narodnega parka: »Država je pod njenim vodstvom poskrbela, da so bila Nadškofiji Ljubljana avgusta 2013 z eno samo odločbo vrnjena zemljišča znotraj Triglavskega narodnega parka, večinoma gozdovi, v skupni izmeri preko 4000 ha. Omenjena vrnitev podržavljenih gozdov predstavlja tudi podlago za sedanjo uveljavljenje odškodnine zaradi nemožnosti njihove uporabe od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočnosti odločbe, za uveljavljanje odškodnine, ki naj bi bila danes zanjo sporna.«