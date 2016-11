Berite digitalne Slovenske novice za samo 1 evro

Vse obstoječe in nove naročnike Slovenskih novic vabimo, da si še letos zagotovite prihranek pri naročnini za svoj najljubši časopis tudi za prihajajoče leto 2017.

Ponujamo vam kar 20 % prihranka ob plačilu letne naročnine, hkrati pa še ekskluzivne ugodnosti ob plačilu digitalnih paketov. Letni plačniki tiskanih Slovenskih novic za najmanj 5 dni v tednu imate letos prvič digitalni paket na voljo za doplačilo 1 evra za vse leto. Drugače bi za letno naročnino za digitalni paket odšteli 48 evrov, s to ponudbo pa samo 1 evro.

Naj vas spomnimo, da s plačilom digitalnega paketa prejmete prost dostop do vseh spletnih vsebin Slovenskih novic in neomejeno brskanje po spletnem in tiskanem arhivu. Prav tako vam pripada dostop do Novic na tabličnih in mobilnih napravah za IOS in android, do katerih lahko dostopate že večer pred tiskano izdajo (od 23. ure naprej). Dostop imate tudi do aplikacije Desetka, ki vas vsak dan seznanja z najbolj viralnimi vsebinami tekočega dne, objavljenimi na spletnem portalu Slovenskih novic. Podrobnosti o digitalnem paketu najdete na www.slovenskenovice.si/digitalno.



S plačilom letne naročnine do 19. 12. 2016 si z 20 % popusta zagotovite zajamčeno, nižjo ceno časopisa za vse leto 2017. V preglednici vam predstavljamo v rednosti letnih naročnin in vaših prihrankov pri plačilu letne naročnine za leto 2017.



Vsem našim plačnikom letne naročnine pripravljamo še DARILO: posebne digitalne izdaje iz Delovega nabora edicij, kot so letni horoskop Oneplus 2017, Jubilejno Delo iz leta 1991 in Astro Suzy. Po prejemu plačila vam bomo poslali račun, na katerem bo vidna koda za dostop do vseh treh posebnih izdaj v digitalni obliki.

Vabimo vas k plačilu letne naročnine. Za vsa pojasnila in dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 11 99 ali e-naslovu narocnine@delo.si. Celotno ponudbo si lahko ogledate na spletni strani trgovina.delo.si.

Ponudba velja za obstoječe in nove naročnike, ki boste letno naročnino za leto 2017 plačali do vključno 19. 12. 2016.