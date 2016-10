Begunce bi nastanili 1 km od ministrice

MARIBOR – V Mariboru naj bi v samski dom v Sokolski ulici v predelu mesta Studenci po načrtih notranjega ministrstva (MNZ) namestili begunce. Informacija ima predzgodbo, ki sega teden dni nazaj: takrat se je na mariborski občini odvijal sestanek z državnim sekretarjem notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar Boštjanom Šeficem, ki je postal širši javnosti znan prav po nastopih glede begunske tematike. Na mariborski občini so potrdili, da je bil sestanek minuli petek, po interesu za drugi dve lokaciji pa je sledil hladen tuš za občinarje: »Gospod Šefic je predstavnike MO Maribor na sestanku seznanil s tem, da je ministrstvo v postopkih pogovora z zasebnikom za objekt, ki lahko namesti okoli 70 ljudi,« navajajo občinski odnosi z javnostmi. A namera MNZ se je iz seznanitvene spremenila v medijsko objavo.



Župan Andrej Fištravec je v prvem odzivu po objavi informacije zapisal: »Umeščanje azilnega doma v okolje je vedno treba opraviti z največjim možnim konsenzom. Zato je potrebno, da ima javnost čim bolj verodostojne informacije in nima občutka, da se ji kar koli prikriva oziroma postavlja pred izvršena dejstva. To je vsekakor recept za konflikt.« Z največjim političnim nasprotnikom Francem Kanglerjem sta se tako znašla na istem političnem bregu: »Prepričani smo, da glede na aktualne ekonomske razmere, ki vladajo v našem mestu, Maribor s tega vidika ne bo zmogel te obremenitve,« so zapisali pri Kanglerjevi Novi ljudski stranki (NLS). Z občine dodajajo: »Župan si, tako kot NLS, želi urgentnega pojasnila in predstavitve od ministrice.«

