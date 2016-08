BDP v drugem četrtletju z 2,7-odstotno rastjo

LJUBLJANA – Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem letošnjem četrtletju po prvi oceni statističnega urada na letni ravni realno zvišal za 2,7 odstotka. Podobno kot v preteklih četrtletjih sta k rasti največ prispevala izvoz in domače trošenje.

Trend rasti bruto domačega proizvoda po komponentah je bil podoben kot v prvem četrtletju, le stopnje rasti so tokrat višje, je danes na novinarski konferenci Statističnega urada RS povedala Romana Korenič z oddelka za nacionalne račune.

Med aprilom in junijem se je nadaljevala rast izvoza in uvoza, krepila sta se tudi domače trošenje in dodana vrednost. Po drugi strani je gospodarsko rast zaviralo zmanjševanje investicij v gradbene objekte, predvsem v stanovanjske gradnje, je povedala. Izvoz se je v drugem četrtletju okrepil za 7,5 odstotka, pri čemer se je izvoz blaga povečal za 8,8 odstotka, storitev pa za 2,2 odstotka. Rast uvoza je bila nekaj počasnejša, namreč 7,2-odstotna.

Gospodinjstva povečala svoje izdatke

V okviru končne potrošnje so se najbolj povečali izdatki gospodinjstev, in sicer za 2,6 odstotka. Statistiki opažajo, da so gospodinjstva povečala izdatke za vse skupine blaga in storitev, najbolj pa za trajne dobrine, kot so avtomobili, pohištvo in večji gospodinjski aparati.

BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v primerjavi s prvim četrtletjem zvišal za 0,5 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 1,9 odstotka. V prvi polovici leta se je BDP glede na enako obdobje lani realno povečal za 2,5 odstotka.