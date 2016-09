Bavčar spet obležal pred zaporom?

LJUBLJANA – Ali bo Igor Bavčar sploh kdaj sedel v zaporu in odslužil kazen za svoje grehe? Le malokdo bi še stavil na pritrdilni odgovor. Zna biti, da ga bo vedno znova izdalo zdravje, naš zdravstveni sistem pa mu bo omogočal varno zatočišče. Glede na njegovo preteklost, ko se je z zdravniškimi opravičili izognil prestajanju zaporne kazni, je povsem mogoče sklepati, da bo tudi tokrat poskušal izvesti enak manever. Bavčar je nekoč že odšel v bolnišnico ravno v času, ko bi se moral zglasiti na prestajanju sprva dosojene sedemletne zaporne kazni. Kaj pa tokrat? V zasebni bolnišnici Medicor, kjer so lani ugotovili, da se je Bavčarjevo zdravstveno stanje nenadno poslabšalo, zaradi česar ni bil sposoben prestajati zaporne kazni, smo preverili, ali se je glede na odločitev sodišča morda zdaj že naročil na nov zdravniški pregled. V Medicorju so z informacijami zaradi varovanja osebnih podatkov skopi, na naše vprašanje pa so kratko odgovorili: »Gospod Bavčar se redno zdravi v naši ustanovi po operaciji na srcu kot vsi drugi naši bolniki. Drugih podatkov vam ne moremo posredovati, ker so osebne narave, zato vas vljudno prosimo, da vsa vprašanja posredujete bolniku osebno.«

