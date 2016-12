Bavčar prijatelju posodil 400 jurjev

LJUBLJANA – Če želiš ostati brez prijatelja, mu posodi denar. Da ta ljudska modrost še kako drži, je na lastni koži izkusil tudi propadli tajkun Igor Bavčar. Nekdanji prvi mož Istrabenza je Bojanu Korsiki, ki je nekoč tudi nadziral Istrabenz in s katerim sta prijateljevala več kot 30 let, pred osmimi leti posodil 400.000 evrov. Posojilo je bilo dano na lepe oči, bi se reklo, torej brez pogodbe, brez zavarovanja, rok vračila ni bil določen, dobrodušni Bavčar pa ni zahteval niti obresti. »Pomagati sem želel prijatelju,« pojasnjuje Bavčar. Po nekaj zapletih, sumu, da je šlo celo za pranje denarja, pa ta sredstva še vedno niso v Bavčarjevih rokah. Danes očitno bivšega prijatelja je najprej ustno in pisno pozval, naj mu posojeno vrne, ker pa se to ni zgodilo, se je po pomoč obrnil na sodišče. Včeraj je tako na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekal narok, na katerem bi (bivša) prijatelja morala stati na nasprotnih bregovih. Korsike, ki je v postopku tožena stranka, na sodišče zaradi zdravstvenih težav ni bilo, zato ga sodnica tudi ni mogla zaslišati. Bavčar se je naroka udeležil, sodnici Barbari Krpač Ulaga pa je imel možnost predstaviti svojo plat zgodbe.



Nekdanji prvi mož Istrabenza, ki je od leta 2012 med samostojnimi podjetniki, pripoveduje, da ga je Korsika večkrat prosil za denar za neki posel, sredstva pa bi mu začel vračati, ko bi zadeve stekle. Po njegovih podatkih je šlo za ustvarjanje nekega novega časopisa, Korsika pa izkušnje s tega področja ima: urednikoval je pri reviji za upokojence in jo tudi izdajal. Bavčar mu je zato s svojega računa na podlagi ustnega dogovora konec leta 2008 preprosto nakazal denar. Poslovnega načrta ali česa podobnega ni videl, je pa prijatelju očitno zelo zaupal. Bavčar tudi pravi, da mu je Korsika dejal, da mu bo denar vrnil. Kdaj naj bi bila sredstva vrnjena na Bavčarjev račun, se nista dogovarjala, je bil jasen Bavčar, ki tudi ni spremljal, kaj se s tem projektom dogaja.

