Barva tudi tanke in helikopterje

KRANJ – Že trideset let se avtoličarska delavnica na robu Kranja, kjer zračni čopič vihti Alojz Potočnik s svojo ekipo, osredotoča na zelene in maskirne barve. »Leta 1978 sem v Stražišču pri Kranju odprl avtoličarsko delavnico, v kateri smo barvali, kar je pač takrat vozilo po cestah – fičke, stoenke in podobno. Nato pa sem sredi osemdesetih šel na eno od orožnih vaj. Kot pravi Pohorec sem veliko govoril. Med drugim sem tudi vprašal, kdo skrbi za avtoličarska dela na vozilih, ki jih imajo v kranjski vojašnici. Beseda je dala besedo in pozneje se je pri meni v delavnici že oglasil oficir, ki je dal zeleno luč za naše sodelovanje,« pove Alojz Potočnik o prvih vojaških vozilih, ki so še pred osamosvojitvijo pripeljala v njegovo delavnico.



Zahtevni helikopterji



Nato sogovornik, ki se je na Gorenjsko pred desetletji priselil iz Zreč, pove nekaj, o čemer še ni javno spregovoril: »Ravno med osamosvojitveno vojno sem imel v delavnici deset vozil jugoslovanske vojske. To so bili tovornjaki, džipi in avstrijski poltovornjaki znamke Pinzgauer. Ko se je vojna začela, je bilo jasno, kam z njimi. Vsa ta vozila smo predali kranjski teritorialni obrambi.« Med osamosvojitvijo so iz avtoličarske delavnice odhajala vozila teritorialne obrambe, pozneje so jih zamenjala prevozna sredstva Slovenske vojske.

