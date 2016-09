Bančni računi odslej tudi za brezdomce

LJUBLJANA – Banke in hranilnice bodo odslej ponujale storitev osnovnega bančnega računa, ki bo vseboval nabor najosnovnejših bančnih storitev in bo zagotovil finančno vključenost vsem, tudi brezdomcem in migrantom. Mesečno nadomestilo, ki ga bo banka zanj lahko zaračunala, je za finančno ranljive potrošnike omejeno na največ približno 2,30 evra.

Državni zbor je novelo zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki prinaša to novost in ki v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, sprejel sredi junija, uporabljati pa se je začela z današnjim dnem.

Zavrnili bodo le redke

Banka Slovenije je medtem določila način izračuna nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa. Višina primernega nadomestila bo za finančno ranljive potrošnike lahko znašala mesečno največ 0,80 odstotka osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Ta znaša približno 2,31 evra. Za vse ostale potrošnike pa je centralna banka ta strošek omejila na mesečno največ 1,60 odstotka osnovnega zneska minimalnega dohodka po tem zakonu, ki znaša približno 4,62 evra.

Osnovni plačilni račun vključuje največ osem poravnanih plačilnih nalogov in direktnih obremenitev na mesec. To so na primer prejemanje prilivov oziroma dohodkov, storitve dvigovanja in polaganja sredstev, izvrševanje direktnih obremenitev, izvrševanje plačilnih transakcij ter trajnih nalogov in uporabo spletne banke, so pojasnili v Združenju bank Slovenije.

Odprtje osnovnega bančnega računa bodo banke in hranilnice lahko zavrnile le v zelo ozko določenih primerih. Kot je ob obravnavi zakona pojasnila Irena Sodin, državna sekretarka na ministrstvu za finance, so omejitve povezane le s sumom kršitev določb zakona, ki ureja preprečevanje in pranje denarja in financiranje terorizma.

Menda boljše tudi za vse ostale

Zakon bo prinesel izboljšave tudi za potrošnike, ki bančni račun že imajo. Mednje sodijo ukrepi za zagotavljanje preglednosti in primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, ureditev poenostavljenega postopka zamenjave plačilnega računa in s tem povezanih nadomestil ter odgovornosti ponudnika plačilnih storitev za pravilno izvedbo zamenjave plačilnega računa.

Ponudniki plačilnih storitev bodo tako med drugim morali potrošnikom brezplačno zagotoviti informacije o nadomestilih glede najbolj reprezentativnih storitev, jim vsaj enkrat letno zagotoviti obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih s plačilnim računom, ter jih obveščati o možnostih sklepanja ločene pogodbe za odprtje plačilnega računa od pogodb za zagotavljanje drugih storitev.