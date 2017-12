Avtocesto bi poimenovali po piščancih

LJUBLJANA, PESNICA – Sprva je bilo videti, da gre za prvoaprilsko šalo, a se je izkazalo, da so v ozadju očitno resnejši nameni. Že res, da smo Slovenci veliki ljubitelji nakupovalnih središč in restavracij s hitro prehrano, a da bi zaradi njih spremenili uradno ime avtoceste, je le pretirano. Predstavnikom ameriške verige s hitro prehrano Kentucky Fried Chicken (KFC), ki konec tedna na avtocestnem počivališču Dobrenje pri Mariboru odpira svojo prvo restavracijo v Sloveniji, pa je padlo na misel prav to: avtocesto A1 (Koper–Šentilj) bi preimenovali v KFC1. Kot so sporočili iz KFC Slovenija, so v pobudi, ki so jo poslali na Družbo za avtoceste RS (Dars), zapisali, da se Slovencem s tem ponuja življenjska priložnost, »da postanete prvi, ki bi nosili ime, poznano celotnemu svetu«. Nikjer še namreč nimajo ceste, kot so še zapisali, ki bi se imenovala po njih.

Na Dars se je obrnil celo regionalni direktor blagovne znamke KFC Juhasz Nandor, a naletel na gluha ušesa. Njihovo pobudo, ki naj bi bila sicer posledica velikega zanimanja uporabnikov družabnih omrežij za odprtje restavracije, so na Darsu zavrnili. A se niso predali. Obrnili so se še na župana občine Pesnica pri Mariboru Venčeslava Senekoviča, ki, kot so sporočili, pozdravlja prihod mednarodne verige restavraciji, v Slovenijo.

