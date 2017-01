Avto za  rockerje in potepuhe

Kdo so pravzaprav spačkarji? »Spačkarji smo potepuhi, nekakšni easy riderji na štirih kolesih,« bistvo povzame sogovornik, ki je bil med letoma 2000 in 2007 predsednik Citroën kluba Slovenije, še prej pa je bil predsednik gorenjskih spačkarjev. Kot pravi, vozniki teh avtomobilov ne dajo toliko na originalne dele in na šminkanje jeklenih lepotcev, kot je navada pri ljubiteljih skorajda vseh drugih starodobnikov. »Vsak spaček je poseben, saj mu unikatnost doda lastnik,« pravi Aljaž Stare, ki se v toplejših mesecih leta naokoli prevaža z bledo modrim lepotcem, letnik 1969. To je njegov trinajsti avtomobil citroën in še zdaleč ne edini spaček, ki jih danes vozijo potomci uvodoma omenjenega deda: »Verjetno smo najbolj spačkarska družina v Sloveniji. Oba sinova, Luka in Tom, imata spačka, spačke pa vozijo tudi sestra v Kopru, bratranec v Lipnici, sestrična v Britofu in še bratranec v Gorici, ki ima zdaj dva.«

