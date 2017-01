Avstrijski primer  res dobre prakse

Tudi v Sloveniji velikokrat koga slišimo govoriti o primerih dobre prakse, ki smo jih bodisi že uvedli bodisi jih zagotovo še(le) bomo. Naši politiki so se, denimo, navadili, da bo za njihovo kariero bolje, če jim bo uspe(va)lo volivce pogosteje očarati (preslepiti) s takšnimi in drugačnimi všečnimi floskulami. Od tega njihovega spoznanja do pleonazmične (pretirane) uporabe besedne zveze primeri dobre prakse je (bil) žal le korak.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«