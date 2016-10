Avstrijci z nizko ceno nad naša jajca

LJUBLJANA – Bodo slovenski rejci kokoši nesnic, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo jajc, še lahko mirno spali? Če sta do zdaj proizvodnja in prodaja jajc domačemu potrošniku za primerno ceno potekala bolj ali manj nemoteno, so zaradi zadnjega dogodka lahko upravičeno zaskrbljeni.



Prav minuli petek, na svetovni dan jajc je bilo, ko je 32-letni kmet iz okolice Brnika, ki v svojem hlevu krmi nekaj manj kot 2000 kokoši nesnic in tako v okviru družinske kmetije prodaja jajca občanom, restavracijam in manjšim podjetjem, peljal blago v kitajsko restavracijo v Ljubljani in obstal. Lastnik mu je mirno povedal, da ne bo več jemal jajc pri njem, saj jih dobi iz Avstrije po 6 centov. »Cena je tako za male, pa mislim da tudi za največje rejce oziroma proizvajalce nesprejemljiva, saj s tem ne pokrijemo stroškov proizvodnje.«



Pojemo 180 jajc



Upravnik kitajske restavracije mu je povedal, da je za zaboj 360 jajc odštel nekaj manj kot 25 evrov. Običajna odkupna, se pravi veleprodajna cena zaboja, se vrti od 40 do 41 evrov, kar znese dobrih 10 centov za jajce. To je zagotovo najnižja odkupna cena, ki si jo lahko privošči rejec, sicer pa je praviloma tako, da je cena jajca baterijske reje omenjenih 10 centov, talna reja pa je nekoliko dražja, od 11 do 12 centov za jajce velikosti L.

