Avstrijci kupujejo pomursko zemljo

Podobno kot pred leti, ko so predvsem Angleži kupovali cele kmetije in zapuščene nepremičnine na Goričkem, so zdaj vroča roba za tujce, zlasti Avstrijce, kmetijska zemljišča. To velja predvsem za obmejna območja v Apaški dolini, ki je nekoč veljala za eno od žitnic Slovenije. Dedičem kavnega barona Juliusa Meinla v denacionalizacijskem postopku sicer ni uspelo dobiti nazaj več kot 200 hektarjev kmetijskih zemljišč, zato pa jih zdaj poskušajo kupiti kmetje z levega brega reke Mure.



Na pomurskem nepremičninskem trgu še ni zaznati večjega zanimanja za nakupe, ki bi bili posledica višje gospodarske rasti, tako kot to velja za osrednjo Slovenijo. Tudi sicer so tu cene nepremičnin precej nižje od slovenskega povprečja, drugače pa je s kmetijskimi zemljišči. Tu je trg že oživel. Avstrijci ponujajo po evro, dva in več za kvadratni meter kmetijskega zemljišča.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«