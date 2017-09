Avsenikovo Golico so zašpilali na lajno

DOBJE PRI PLANINI – Teden starih kozjanskih običajev in obrti je pravi etnokulturni festival, ki ga na restavrirani kozjanski domačiji muzeju družine Guček pripravijo vsako leto konec avgusta: »Ko se končajo žetve in je seno spravljeno, čakamo na trgatev,« pravijo Kozjanci, ki so zelo ponosni na svojo zares bogato, a neredko po krivici spregledano dediščino.

V šestih dneh je na domačiji na Dobju pri Planini nastopilo ducat glasbenih skupin, ljudskih pevk, lokalnih umetnikov in raznolikih kulturnih združenj, ki so simpatično predstavili svoje delovanje.

Golica na lajno

Odprtje 9. tedna kozjanske kulture je bilo zares veličastno, saj je v uvodnem večeru nastopila skupina Salteris iz južne Nemčije, ki na citrah, kitari in kontrabasu v arhaičnem slogu poustvarja tako tradicionalno kot sodobno zabavno glasbo. Med drugim so na lajno zaigrali tudi slovito Avsenikovo Golico.

