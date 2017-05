Avsenikova glasbena šola zapira vrata

BEGUNJE, ŠTORE – »Te dni prejemamo obvestila, da družina Avsenik po smrti matere Brigite ukinja Glasbeno šolo Avsenik. Res škoda,« nam je dejal eden od učencev šole, ki ne želi biti imenovan. Družina Avsenik pa je novico, da bo Zasebni zavod Glasbena šola (ZZGŠ) Avsenik konec tega šolskega leta prenehal delovati, potrdila tudi z objavo na svoji spletni strani. »Pouk se bo nadaljeval v sklopu Glasbene šole Radovljica, kjer bodo tudi nadaljevali poučevanje glasbe Slavka in Vilka Avsenika.«



V Avstriji bi bila univerza



»Dozdajšnji prostori ZZGŠ Avsenik bodo tako postali izpostava radovljiške glasbene šole, s čimer bo omogočeno čim bolj nemoteno nadaljevanje glasbenega izobraževanja,« so še zapisali in se vsem zahvalili za sodelovanje in razumevanje. »Škoda... Če bi bil Avsenik v Avstriji ali Nemčiji, bi imeli tam že univerzo narodno-zabavne glasbe,« pa je nekdo pospremil novico na družabnem omrežju. Spomnimo, da je bila ZZGŠ edina šola, ki je delovala pod zaščiteno blagovno znamko Avsenik in učencem ter dijakom omogočala kakovostno izobraževanje na področju glasbene zvrsti, ki sta jo utemeljila legendarna brata. Na njej so poučevali glasbeniki, učitelji glasbe in petja, ki so si pridobili številne izkušnje in bili ustrezno strokovno usposobljeni. Pouk so izvajali po programu oziroma predmetniku, ki ga je potrdilo ministrstvo za izobraževanje, razlika ZZGŠ v primerjavi z drugimi javnimi glasbenimi šolami je bila edino ta, da so v njej dodatno poučevali Avsenikovo glasbo v višjih razredih (modul Avsenikova glasba). Poučevali pa so vse vrste inštrumentov, značilne za kvintetovsko glasbo, ravno v tem šolskem letu so jim dodali citre, klavir in tamburico. Prirejali so tudi mednarodna tekmovanja in delavnice.



Razlog tudi Brigitina smrt



Avsenikova glasbena šola je uradno odprla vrata pred štirimi leti. Da so imeli težave z državo, niso želeli obešati na veliki zvon. Država jim je namreč določila, da lahko v rednem programu izobražujejo le 35 učencev, vsi drugi so morali vpisnino poravnati iz lastnega žepa. Sicer je bila ustanoviteljica in direktorica ZZGŠ Avsenik Brigita Avsenik, Slavkova žena, od katere se je družina poslovila februarja letos. Odločitve družine pa ta hip ne želi komentirati aktualni ravnatelj šole Mitja Mastnak, ki je celo spisal diplomsko nalogo z naslovom Osnovno glasbeno izobraževanje v modulu Avsenikova glasba in v njej popisal razloge za nastanek omenjene šole ter poti in smeri fenomena Avsenik. Vodil je tudi edino zunanjo enoto v Štorah, ki so jo obiskovali predvsem učenci iz Štajerske.



A kot nam je v imenu družine Avsenik povedal Slavko Avsenik mlajši, za učence štajerske regije še iščejo rešitev. »Licenco za poučevanje Avsenikove glasbe nameravamo podeliti našemu dozdajšnjemu ravnatelju Mastnaku takoj, ko bodo za to vzpostavljene pravno-tehnične možnosti,« je zapisal.



In v imenu družine Avsenik pojasnil še: »Razlog za zaprtje šole sta smrt njene edine ustanoviteljice Brigite Avsenik in dejstvo, da imamo poleg širših družinskih obveznosti v zvezi s pojmom Avsenik vsi tudi svoje poklicne obveznosti, kar nam, tako časovno kot finančno, ne omogoča nadaljevanja pedagoške dejavnosti. Ocenjujemo, da je naše aktualno družinsko poslanstvo, ob vzdrževanju obstoječega, predvsem ustvarjanje novega, poučevanje pa nameravamo že srednjeročno omogočiti vsem zainteresiranim javnim in zasebnim glasbenim šolam v Sloveniji in tujini, ki bodo izpolnjevale pogoje za pridobitev naše nepridobitne licence. S tem pa tudi geografsko neomejeno omogočiti vsem učencem izpopolnjevanje tudi na tem glasbenem področju, s čimer bo uresničena širša ideja, tako pobudnice razvoja poučevanja Avsenikove glasbe, naše mame, Brigite Avsenik, kot tudi njenih kreatorjev, Slavka Avsenika in Vilka Ovsenika. In njuna največja želja je bila, da glasba živi in se razvija naprej med ljudmi, ki sta jim tudi posvetila vso svojo življenjsko energijo, veselje in talent.