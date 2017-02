Avsenikov Košir iz smeti na prodaj?!

Datumi v potnem listu so iz let 1962 in 1963. Foto Boštjan Fon

LJUBLJANA – Na spletni strani podjetja Delcampe iz Luksemburga, ki se je specializiralo za posredovanje pri prodaji starin in umetnin, a se v ponudbi najdejo tudi hrana, semena, nakit in dragulji, se je v kategoriji Glasba pojavil potni list z jugoslovanskim grbom, ki ga je sredi prejšnjega stoletja uporabljal legendarni trobentač ansambla Avsenik Franc Košir. Leta 1931 na Koroški Beli rojeni glasbenik, umrl je leta 1991 na Jesenicah, se je 1953. pridružil Gorenjskemu kvartetu. Nekaj let pozneje se je zasedba preimenovala v ansambel, ki je izdal okrog 120 plošč in kaset v skupni nakladi več kot 30 milijonov primerkov, Avseniki so ustvarili okoli 670 skladb s slovito Golico na čelu.



Na potnem listu so vidni datumi iz leta 1962. Koširjev sin Klemen, znan humorist in gledališki igralec, je ob prvem pogledu na spletno stran luksemburškega podjetja za preprodajo in posredovanje na kratko povzemal: »To je res očetov potni list, glede na datume pa je iz časa, ko se je že selil iz Ljubljane na Jesenice. Pred tem sta z mamo Tatjano živela v Ljubljani, tudi stalno prebivališče je imel v prestolnici. Ne vem pa točno, kdaj so se pri ansamblu Avsenik odločili za popolno profesionalno pot glasbenikov, zdi se mi da dve ali tri leta kasneje, kajti takrat smo že živeli na Jesenicah.«

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.