AVK nad lekarniško zbornico zaradi domnevnega določanja cen samoplačniških zdravil

LJUBLJANA – Javna agencija za varstvo konkurence (AVK) je uvedla postopek proti Lekarniški zbornici Slovenije zaradi suma kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Agencija preiskuje, ali je zbornica od leta 2010 določala, da se pri izdaji zdravil brez recepta cena vrednosti točke uporablja kot enotna cena, njeno vrednost pa je tudi določila.

To naj bi lekarniška zbornica storila na sejah upravnega odbora 24. septembra 2009, na kateri so uskladili vrednost točke na 4,5 evra (brez DDV), 26. marca 2012, ko so povišali vrednost te točke na 4,69 evra (brez DDV), 6. junija 2013, ko so vrednost določili na 5,16 evra (brez DDV), ter 18. decembra 2014 in 8. oktobra 2015, ko so potrdili isto vrednost točke.

S tem naj bi »zbornica določala cene oziroma druge poslovne pogoje na trgu maloprodaje zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini«, so navedli pri AVK. Cilj oziroma učinek teh sklepov zbornice pa naj bi bil preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije.

Postopek je agencija uvedla 16. avgusta, medtem ko so nenapovedano preiskavo v poslovnih prostorih lekarniške zbornice izvedli mesec pozneje.

Predstavniki agencije so vstopili v zbornico na podlagi sodne odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani ter zavarovali tako relevantno listinsko dokumentacijo kot tudi naredili forenzično kopijo elektronskih podatkov relevantnih oseb. Na zbornici so preiskovali poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovno korespondenco, poslovne evidence in druge podatke.

Sicer pa je agencija, kot so pojasnili, postopek zoper zbornico uvedla po uradni dolžnosti, ker je na podlagi podatkov, ki jih je pridobila na trgu, izkazana verjetnost kršitve zakona.

Zakonodaja sicer določa, da se cene zdravil oblikujejo prosto po pogojih trga, razen v primeru, ko zdravila krijejo javna sredstva, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v primeru zdravil v lekarnah so to zdravila na zeleni recept). V tem primeru javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke določi najvišjo dovoljeno ceno.

Po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence je prepovedano neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene oziroma druge poslovne pogoje.

To pa ni prvi postopek, ki ga je agencija za varstvo konkurence uvedla proti lekarniški zbornici. Do podobnih ugotovitev o kršitvah, ki jih je zdaj osumljena lekarniška zbornica, je agencija prišla že leta 2005.