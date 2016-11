ASTRO Suzy – posebna izdaja Slovenskih novic

Od 28. novembra boste lahko prebirali tudi posebno izdajo revije Suzy z ezoteričnimi vsebinami, ki ne bodo samo zanimivo branje, ampak tudi zelo učinkovit in uporaben vodnik ob izzivih, ki vam jih bo prinašalo leto 2017.

Za posebno izdajo Astro Suzy smo se odločili zaradi vse večjega odziva bralcev z vprašanji, zakaj se jim dogajajo različne stvari. Teh bo ob prehodu v novo leto še več. Takrat namreč vsi delamo obračune, nove načrte, se sprašujemo, kaj nas čaka ... Z astrološkega vidika nas čaka prijaznejše leto, kot je 2016, morda pa se nam bodo dogajale tudi stvari, ki jih nismo vajeni. Smo namreč na prehodu med dvema svetovoma, med dvema načinoma delovanja, veliko je negotovosti, saj stara pravila ne delujejo več, novih pa še ne poznamo ...

Vstopamo v obdobje, ki mu vlada energija, ne več materialni svet. Zato Suzy v posebni izdaji predstavlja tiste alternativne teme in strokovnjake, ki so ne samo priznani, ampak smo jih preizkusili tudi sami, zato lahko trdimo, da so zaupanja vredni in vam bodo zares pomagali, ko se boste odpravili na zanimivo pot osebnostne rasti. Tako kot se je igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar, ki je v pogovoru za Suzy razkrila svoje najintimnejše zaplete in izzive ter predvsem, kako se je sama 'sestavila', da lahko pomaga sebi in drugim. Navdihujoč je ekskluzivni pogovor s svetovno gurujko intuicije in avtorico trilogije o intuiciji, frekvencah in zaznavanju Penney Peirce, skozi osebno izkušnjo vam predstavljamo vajo, s katero lahko v življenje zagotovo pritegnemo pravega partnerja, veliki letni horoskop pa nadgrajujemo s prerokbami svetovno znanih vidcev in z napovedjo jasnovidke za Slovenijo in svet.

Naj bo Astro Suzy vaš vodnik v lepše življenje, ki se začenja v letu 2017.

Posebno izdajo Astro Suzy si lahko od 28. novembra naprej zagotovite za samo 1,80€ na vseh večjih prodajnih mestih po Sloveniji.