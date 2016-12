Aspirin so odpoklicali s prodajnih polic, Lekarna Ljubljana pojasnjuje

LJUBLJANA – Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je v ponedeljek iz prodaje umaknila zdravilo Aspirin plus C proizvajalca Bayer. Gre za škatlico šumečih tablet iz serije BTAGZ50. Iz agencije in podjetja so danes sporočili, da vzrok odpoklica še ni znan. Do odpoklica naj bi sicer lekarnam prodali več kot 600 škatlic zdravila iz te serije.

»Ni še znano, ali je prišlo do odstopa od kakovosti pri proizvodnji ali pri kasnejšem prometu z zdravilom. Analiza izrednega vzorčenja in raziskava sta še v teku v uradnem kontrolnem laboratoriju v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano,« so za STA danes sporočili iz agencije. V podjetju Bayer pa so navedli, da je zadeva »v postopku ugotavljanja vzroka«.

O neustrezni kakovosti zdravila je bila agencija obveščena v ponedeljek. Uporabnik je v škatlici zdravila naletel na tableto neprijetnega vonja z rjavim marmoriranim obarvanjem, ki je po raztapljanju vodo v kozarcu obarvala rjavo, raztopina pa je bila neprijetnega okusa. Kot so navedli v agenciji, so blokirali serijo BTAGZ50, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pa trenutno izvaja njen odpoklic.

Po besedah podjetja Bayer je agencija nemudoma po prijavi suma izdala zaustavitev prodaje, njihov »standardni komunikacijski postopek« pa upoštevajo, so navedli. Kot so pojasnili, so zadevni odstop obravnavali v skladu z internimi postopki, ki naj bi bili skladni z evropskimi postopki.

»V primeru, kjer ne gre za življenjsko nevarno stanje, kjer je potrebno res takojšnje ukrepanje, se situacija praviloma razišče vsaj do te mere, da z morebitno preuranjeno objavo za javnost ne dosežemo neželenega učinka,« so opozorili v agenciji.

Umaknjeno iz prodaje

Iz Lekarne Ljubljana so danes sporočili, da so zdravilo iz omenjene serije takoj po prejemu obvestila dobavitelja umaknili iz prodaje. V ponedeljek je Kanal A namreč poročal, da so v Lekarni Ljubljana na Fužinah prodajali aspirin, ki je bil v prejšnjem tednu kriv za hude želodčne težave enega človeka.

»V Lekarni Ljubljana smo ukrepali v skladu s postopki, določenimi za primer odpoklica zdravila s trga,« so navedli. Pojasnili so tudi, da je bilo zdravilo, ki je bilo kupljeno v enoti Lekarne Ljubljana na Fužinah, v lekarni shranjeno pod ustreznimi pogoji, kar je preverila in potrdila tudi agencija za zdravila.



V skladu s ponedeljkovim obvestilom za javnost agencija uporabnikom, ki so zdravilo iz te serije že kupili, ponovno svetuje, naj bodo pri uporabi pozorni na videz in vonj tablet. Če naletijo na tableto z zgoraj opisanimi lastnostmi, naj je ne zaužijejo, temveč naj zdravilo reklamirajo v svoji lekarni in obvestijo agencijo na e-poštni predal quality-defects@jazmp.si oziroma na telefonsko številko 041 790 133.

Enajsti primer odpoklica zdravila v Sloveniji

V agenciji in pri Bayerju ljudem priporočajo tudi, da pred uporabo zdravil vedno preberejo priložena navodila in preverijo videz, ki mora biti tak, kot je opisano v navodilu za uporabo. Uporabnikom tudi svetujejo, naj takih zdravil ne uporabljajo, temveč naj jih reklamirajo v lekarni oziroma pri imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, ki je naveden v navodilu za uporabo.

Po navedbah agencije so veledrogerije lekarnam do blokade prometa prodale 671 škatlic omenjenega zdravila serije BTAGZ50. Točnih podatkov o količini zdravila, ki so jih lekarne že izdale bolnikom, še nimajo. »V lekarne je bilo dobavljenih okoli 600 škatel te serije, kar predstavlja neznaten del letne prodaje Aspirina plus C,« so poudarili v podjetju.

To je enajsti primer odpoklica zdravila v Sloveniji, lani je bilo takih primerov 15, so še dodali v agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Sicer so letos obravnavali 265 obvestil o neustrezni kakovosti zdravil, medtem ko je bilo teh lani 263. Ob tem so opozorili, da prejemajo obvestila tudi v zvezi z zdravili, ki na našem trgu niso prisotna.